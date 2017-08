Adolescente é apreendida com droga em transporte alternativo em Guarabira

Uma adolescente de 17 anos de idade foi apreendida na tarde desta quarta-feira (23), na cidade de Guarabira, com aproximadamente meio quilo de uma substância semelhante a crack. Ela estava transportando a droga em um veículo que trabalha como táxi alternativo.

A apreensão foi feita por policiais da guarnição do Núcleo de Inteligência e do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e agentes do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil.

A adolescente foi autuada pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ação policial faz parte da política de repressão qualificada implementada pela 8ª Área Integrada de Segurança Pública.

Ascom