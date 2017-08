Campus de Guarabira forma novos profissionais em Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras e Pedagogia

Determinação, entusiasmo e muita alegria. Esses foram os sentimentos que pautaram, nessa terça-feira (22), a cerimônia de Colação de Grau do período letivo 2016.2 das turmas concluintes do Campus III da niversidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Guarabira, que colocou à disposição do mercado novos profissionais das áreas de Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras e Pedagogia.

Presidida pelo reitor Antônio Guedes Rangel Junior, a solenidade foi prestigiada pelo diretor do Centro de Humanidades (CH), professor Waldeci Ferreira Chagas; pelo professor Altamir Souto Dias, pró-reitor adjunto de Graduação; pelo deputado estadual Raniery Paulino; como também por coordenadores de curso, chefes de departamento e demais professores que compõem o corpo docente do Centro de Humanidades (CH). Logo após iniciar a cerimônia, foi feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao professor José Octávio da Silva, que era vinculado ao Departamento de Educação do Campus III, além de ter exercido o cargo de secretário de educação nos municípios de Mari e Caldas Brandão.

