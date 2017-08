Comandante do 4º BPM faz palestra para pais e alunos em Pilõezinhos

Em um evento realizado nesta terça-feira (22), no ginásio municipal de Pilõezinhos, o comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Gilberto, ministrou uma palestra para pais, alunos e professores das escolas das redes públicas municipal e estadual. O comandante falou sobre a importância da união da rede protetiva da criança e do adolescente que inclui a própria Polícia Militar, o Ministério Público, professores, conselheiros tutelares e a sociedade.

Ainda durante o evento, o poeta Aziel Lima, de Campina Grande, apresentou o cordel do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), escrito por ele. Como também é conselheiro tutelar, Aziel Lima resolveu, através da literatura de cordel e de uma linguagem mais acessível, levar à população informações sobre alguns artigos e sobre a importância do Estatuto.

Além da Polícia Militar, pais, alunos e professores, também participaram do evento o Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, e conselheiros tutelares de algumas cidades da região.

Ascom