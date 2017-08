Inscrições para formação de nova turma do Mestrado Profissional em Letras começam dia 4 de setembro

De 4 de setembro a 2 de outubro, estarão abertas as inscrições para os interessados em participar do processo seletivo referente à formação da quinta turma do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), ofertado pelo Câmpus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Com o objetivo de capacitar professores e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País, o PROFLETRAS é um curso semipresencial com oferta simultânea nacional no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A seleção é voltada para portadores de diploma do Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação Português, desde que sejam pertencentes ao quadro permanente de servidores de escola da rede pública e estejam atuando como professor de Português do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).

O Centro de Humanidades (CH) disponibiliza 20 vagas. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.comperve.ufrn.br. O candidato deverá preencher devidamente o Formulário de Inscrição e, em seguida, imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para efetuar o pagamento. Os concorrentes serão submetidos à prova escrita, composta por 20 questões objetivas e uma discursiva, que será aplicada no dia 29 de outubro.

Para obter mais informações, confira o edital.

Com informações da Assessoria do Campus III da UEPB Guarabira.