Padre é encontrado morto dentro de casa em Borborema, no Brejo da PB

Um padre foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (24) dentro de casa na cidade de Borborema, no Brejo da Paraíba. A vítima foi identificada como Pedro Gomes Bezerra, de 49 anos. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a casa do sacerdote foi encontrada revirada e o carro dele não estava na garagem, mas não haviam sinais de arrombamento.

Ainda conforme a PM, o corpo do padre foi encontrado enrolado num lençol e havia muit o sangue no local. Uma equipe da Polícia Civil de Solânea, que é responsável pela cobertura da cidade de Borborema, seguia para o município às 11h40 para realizar a perícia no local.

A assessoria de comunicação da Diocese de Guarabira, responsável pela região de Borborema, confirmou que o padre Pedro Gomes estava na paróquia de Borborema há quase 2 anos. Ele foi ordenado sacerdote em 1993 e antes de chegar à cidade, servia na Paróquia Nossa Senhora da Piedade no município de Arara, também no Brejo paraibano. Ele completaria 50 anos no fim de agosto.

Uma missa está programada para acontecer na igreja e o velório começa em seguida. O enterro está previsto para acontecer em Guarabira na sexta-feira.