Polícias Civil e Militar realizam grande apreensão de droga no Brejo paraibano

Policiais civis e militares apreenderam, em uma ação integrada realizada na manhã desta quarta-feira (23), uma grande quantidade de droga, no Morro do Cruzeiro, em Alagoa Grande. Entre o material apreendido estavam 87 papelotes de uma substância semelhante à maconha, 78 pedras de substância semelhante a crack e uma pedra grande, duas balanças de precisão, uma tesoura e uma faca utilizadas para fracionar a droga, além de sacos plásticos, pinos e frascos utilizados para armazenar outros tipos de drogas.

A ação foi coordenada pelo comandante da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ten Danilo, e pela delegada da Polícia Civil, Maria Solidade de Sousa, depois da denúncia de um policial civil de que no Morro do Cruzeiro havia um ponto de tráfico de drogas. Na residência, ninguém foi encontrado e as portas estavam abertas, o que permitiu aos policiais verificar que no interior do imóvel havia a droga e os materiais utilizados para o comércio ilegal.

Um adolescente que é proprietário da residência e conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais foi identificado e a delegada solicitará à Justiça a apreensão dele.

Assessoria/4º BPM