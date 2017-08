Requerimento de Leonardo garante reforma de UBS no Bairro do Cordeiro

Pedido do vereador foi atendido pelo Prefeito de Guarabira e obras já iniciaram.



Mais um requerimento do vereador Leonardo Macena (PPS) foi atendido pelo prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (PSDB), dessa vez a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro do Cordeiro, pedido do vereador, que já teve as obras iniciadas.

Orçada em mais de R$ 130 mil, com recursos do Ministério da Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, a obra deve ser entregue a população em breve.

Leonardo declarou que seus requerimentos reforçam o seu compromisso com a população do Bairro do Cordeiro, que, segundo ele, reside e conhece a realidade. “Eu moro no Cordeiro, conheço as necessidades deste Bairro e quando peço alguma coisa para lá, só estou reforçando meu compromisso, por querer o melhor para aquela gente”, declarou.

Também através de um requerimento de Leonardo, a Escola Municipal Sérgio Luís, também localizada no bairro, passou por uma reforma.

Assessoria