Colégio da Luz promove a XXVIII Semana de Arte Cultura e Esporte. Confira a programação!

De 23 à 27 de Outubro de 2017, o Colégio da Luz promove a XX VIII Semana de Arte, Cultura e Esporte. Confira abaixo a programação completa.

XXVIII SEMANA DE ARTE, CULTURA E ESPORTE DO COLÉGIO DA LUZ – GUARABIRA

23 a 27 de outubro de 2017

A Direção, Coordenação, Professores(as) e Alunos(as) do Colégio da Luz – Gba têm a honra de convidar-lhes para participarem da Programação da XXVIII SACE – CENSL.

Suas presenças serão motivo da nossa Alegria!

Segunda-feira (23/10): Preparação da XXVIII Feira de Conhecimentos do Colégio da Luz | Eleva Educação, com as Turmas do Fundamental II

Terça-feira (24/10) – 08:00: Abertura da XXVIII Feira de Conhecimentos do Colégio da Luz | Eleva Educação, com as Turmas do Fundamental II, no Ginásio do CENSL

20:00: Homenagem à Emérita Diretora do Centro Educacional Nossa Senhora da Luz, Educadora Detinha Diôgo, com Inauguração Solene do seu Busto nos Jardins do Colégio da Luz. Apresentação Especial das Cantoras Celione David e Maria Eduarda.

Quarta-feira (25/10) – Não haverá Aula para as turmas do Fundamental II (6o. ao 9o. Ano)

15:00: Quadrangular Interclasses Fundamental II de Futebol de Campo no Minicampo O Curumim CENSL

19:30: Início do Festival Curta CinemaLUZ, no Teatro Municipal Geraldo Alverga. Curtas baseados em Contos a serem exibidos no dia 25/10:

Drogas? Não! Nunca! Jamais! Em Tempo Algum. (Conto de J. J. DaCosta – Vídeo do 9o. B)

Vovó! O que serei quando crescer? (Conto de J. J. DaCosta – Vídeo do 6o. A)

Televisão para Dois (Conto de Fernando Sabino – Vídeo do 7o. B)

O Casamento (Conto de L. Fernando Veríssimo – Vídeo do 6o. C)

Os Nove Bilhões de Nomes de Deus (Conto de Arthur C. Clarke – Vídeo do 7o. A)

Quinta-feira (26/10) – Aula Normal pela manhã

14:30: Interclasse de Basquete SUB12 no Ginásio do CENSL

19:30: Continuação do Festival Curta CinemaLUZ, no Teatro Municipal Geraldo Alverga. Curtas baseados em Contos a serem exibidos no dia 26/10:

O Gigante Egoísta (Conto de Oscar Wilde – Vídeo do 9o. A)

O Capote (Conto de Nikolai Gogol – Vídeo do 6o. B)

Missa do Galo (Conto de Machado de Assis – Vídeo 8o. B)

À Deriva (Conto de Horácio Quiroga – Vídeo 8o. A)

A Triste Partida do Sertão (Conto de J. J. da Costa – Vídeo de 8o. C)

Sexta-feira (27/10) – Aula Normal pela manhã

14:30: Amistoso de Vôlei Colégio da Luz x Araçagi no Ginásio do CENSL

19:30: No Teatro Geraldo Alverga:

* Premiação da XXVIII Feira de Conhecimentos – SACE CENSL

* Premiação do Festival Curta CinemaLUZ

* Encerramento da XXVIII SACE CENSL com Apresentações Musicais e de Ballet com Alunos(as) LUZ

