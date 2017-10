Policiais do 4º BPM recuperam moto roubada em Belém e prendem quatro em Guarabira

Uma moto roubada foi recuperada por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) neste sábado (21), na cidade de Belém. A guarnição do Destacamento, comandada pelo Sgt Dinarte, recebeu informações de que havia uma moto abandonada na PB-073 e ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a denúncia. A moto, uma Bros placa OGD 6170, que tinha sido roubada na quarta-feira (18), foi levada à Delegacia de Polícia Civil e devolvida ao proprietário.

Em Guarabira, um homem foi preso acusado de embriaguez e desordem depois que algumas pessoas informaram à Polícia Militar que ele estava jogando os pertences da sua residência no meio da rua e, em seguida, teria saído armado com um facão, ameaçando quem passava pelo local. Policiais das guarnições de Rádio Patrulha, comandada pelo Sgt Geidione, e da Rotam, comandada pelo Cb Fernando, conseguiram imobilizar o homem, que foi conduzido à delegacia.

Também em Guarabira, mas na sexta-feira (20), dois homens foram presos depois de chegarem às vias de fato em via pública. A guarnição comandada pelo Sgt Felipi foi até o local, onde um dos homens informou que teria sido agredido em virtude de uma dívida. O acusado, por sua vez, informou que também havia sido agredido. Os dois apresentavam escoriações na face decorrentes das agressões e foram levados à delegacia.

Em outra ocorrência, policiais foram informados de que um homem armado estava em atitude suspeita e em seguida teria pulado para o quintal de uma residência. As guarnições da Rotam comandadas pelo Ten Jones verificaram que o homem estava escondido atrás de uma árvore no quintal da residência e ele foi detido acusado de violação de domicílio. A arma de fogo que estaria com ele não foi encontrada.

Assessoria/4º BPM