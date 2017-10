Requerimento de Leonardo Macena é atendido e beneficia moradores da Bela Vista

Fruto do requerimento do vereador Leonardo Macena (PPS) a Praça Francisco Adelino Belo Segundo já é uma realidade no Bairro da Bela Vista, em Guarabira. Construída e entregue pela Prefeitura Municipal de Guarabira, a obra conta com uma academia de musculação que beneficia os moradores da comunidade.

A praça foi inaugurada no último dia 11 de outubro, já em comemoração aos 130 de emancipação política de Guarabira, integrando uma série de obras que serão entregues pela Prefeitura Municipal de Guarabira.

O Parque da Bela Vista foi solicitado por Leonardo via requerimento nº 490 de 2017 ao prefeito Zenóbio Toscano (PSDB) e o nome do local foi dado através da Lei 1446 de 16 de junho de 2017 de autoria do vereador e sancionada pelo vice-prefeito Marcus Diogo de Lima (PSDB).

Para Leonardo, a construção da praça foi uma vitória da população. “Era uma área que não estava sendo utilizada e que o prefeito Zenóbio ao atender o requerimento, soube aproveitar para oferecer a população um espaço de lazer e atividades físicas. É uma vitória daquela comunidade”, declarou.

