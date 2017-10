Policiais do 4º BPM realizam Operação Cidade Segura e apreendem moto roubada em Duas Estradas

Durante a Operação Cidade Segura realizada nesse sábado (21), na cidade de Duas Estradas, onde está sendo realizada a terceira etapa da rota cultural Raízes do Brejo, policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do Ten. Castro, apreenderam uma moto roubada.

A moto estava sem a placa e ao realizar a consulta do chassi, através do Copom, a guarnição também composta pelo Sgt Handerson, Cb J. Dias e Cb Luciano III constatou que ela possuía restrição de roubo.

Além de Duas Estradas, a Operação Cidade Segura também foi realizada em Guarabira e Sertãozinho, com abordagens a pedestres, condutores de motos e carros, na área urbana, zona rural e estradas que dão acesso às cidades.

Ascom/4º BPM