Raízes do Brejo – Rota Cultural chega à Lagoa de Dentro no próximo fim de semana

O Município de Lagoa de Dentro recebe no próximo fim de semana, entre os dias 27, 28 e 29, o Raízes do Brejo-Rota Cultural. O evento que já passou por três Municípios chega à Lagoa de Dentro prometendo levar cultura, arte e diversão para o público.

A programação conta com feira gastronômica e de artesanato, trilha ecológica, oficinas, mostra de danças, sarau literário, apresentações culturais, cavalgada e shows musicais.

Na sexta (27) a programação começa logo pela manhã, as 7h, com o Hasteamento dos pavilhões, em frente à Prefeitura. A programação segue à noite com a Solenidade de Abertura, no Ginásio de Esportes “O Andrezão”, a partir das 19h30, seguida da Feirinha Gastronômica e Artesanato, no Calçadão da Lagoa.

A programação continua no Sábado (28) com uma trilha ecológica a partir das 8h. Ás 09h00 terá início as oficinas de Circo e Desenvolvimento Turístico e Governança Local, na Escola Getúlio Vargas. O Público tem a oportunidade de participar entre às 14h30 e 17h30 da Feirinha de arte, cultura, gastronomia e artesanato, no Calçadão da Lagoa com o Sarau Literário que acontecerá às 14h30, a I Mostra de Dança: Boi de reis, carimbo, xaxado, lapinha e outras, às 15h. Por volta das 16h terá uma apresentação com Bonecos de Babau, no Calçadão da Lagoa. No finalzinho da tarde haverá uma roda de capoeira, encerrando a programação da tarde.

À noite, no Calçadão da Lagoa, terão shows com Osmídio Neto e Niedson Lua.

No último dia do evento; domingo (29), a programação vai contar com uma Missa às 09h00, e com a Cavalgada Cultural Raminho Vaqueiro, com saída do Sítio Maria da Cruz, a partir das 14h, seguindo até a Fazenda Vieira, no Sítio Pé de Serra, com participação de Galego Aboiador e forró pé de serra.

O Raízes do Brejo-Rota Cultural finaliza a noite com a Peça Teatral; “Triste Partida”, no Ginásio “o Andrezão”, a partir das 20h.

Veja o calendário do ‘Raízes do Brejo – Rota Cultural’:

Serra da Raiz – De 3 a 5 de novembro

Borborema – De 10 a 12 de novembro

Dona Inês – De 17 a 19 de novembro

Pilõezinhos – De 24 a 26 de novembro

Acesse www.raizesdobrejo.com e saiba mais.

Por Júnior Campos