IFPB: Campus Guarabira retifica Edital de Assistência Estudantil

A análise dos recursos ocorrerá até esta quarta-feira (25/10) e a divulgação final do resultado está prevista para o dia 26/10.

A Diretora de Desenvolvimento do Ensino do Instituto Federal da Paraíba, Campus Guarabira, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, retificou o EDITAL PNAES Nº 02/2017 pelo EDITAL Nº 05/2017.

Os Programas de Assistência Estudantil são destinados aos estudantes em vulnerabilidade social, cuja renda bruta familiar per capita seja, prioritariamente, menor ou igual a 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, que estejam frequentando um dos cursos do IFPB do Campus Guarabira, e que tenham, obrigatoriamente, conta bancária.

As inscrições foram ser realizadas no Suap – Sistema Unificado de Administração Pública – Módulo Assistência Estudantil.

Para maiores informações, basta acessar o EDITAL RETIFICADO ou ainda entrar em contato com a Coordenação de Pedagógica de Apoio ao Estudante do campus, pelo telefone: (083) 98126-6217.

