Empresário guarabirense da loja Pontes Calçados participa da Convenção da DUMOND em Porto Alegre/RS

O empresário Rosil Pontes, proprietário das lojas Pontes Calçados de Guarabira e Mari/PB, foi convidado e está participando da Convenção da DUMOND em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. O evento capacita e atualiza empresários de todo o Brasil no cenário da moda, com diversas palestras e discussões, todos com um tema diferente, além de distribuição de materiais didáticos que fala sobre as novas tendências no mercado da moda calçadista.

O evento também fortalece a troca de experiências entre os empresários que participam do evento dos mais diversos lugares do Brasil, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, entre outros Estados. A Loja Pontes Calçados sempre pensando no melhor para o seu cliente, vem buscando novas tendências, aprimorando o atendimento e trabalhando com as melhores marcas do país.

Passe em uma das lojas da Pontes Calçados e confira as novidades preparadas para você! Visite uma de suas lojas, presentes no centro de Guarabira, no Shopping Cidade Luz e na cidade de Mari.

SOBRE A DUMOND

A DUMOND é uma das maiores marcas do Brasil no segmento de calçados, bolsas e acessórios, inspiradas nas principais tendências da moda contemporânea e que lança coleções de modelos femininos, modernos e versáteis.

Com Portal Midia