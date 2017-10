Policiais prendem em flagrante acusado de tentativa de furto em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, no início da tarde desta quarta-feira (25), no Bairro Novo, em Guarabira, um homem acusado de furto e dano, já que para tentar furtar os objetos de um estabelecimento comercial ele danificou a estrutura física. O proprietário percebeu o delito e solicitou a presença dos policiais, que prenderam e conduziram o acusado para a Delegacia de Polícia Civil.

Também no Bairro Novo, nessa terça-feira (24), dois adolescentes infratores foram apreendidos acusados de desobediência quando trafegavam em uma moto, em atitude suspeita, e desobedeceram à ordem de parada. Eles foram perseguidos e alcançados e com um deles os policiais encontraram uma faca peixeira. A moto foi apreendida pela CPTran e os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia.

Ascom