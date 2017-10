THOR Ragnarok está em cartaz no CineMaxxi. Confira os filmes de 26/10 à 01/11

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 26/10 à 01/11 de 2017. A novidade desta semana é o filme THOR Ragnarok, os filmes: Além da Morte, Tempestade: Planeta em Fúria, Pica-Pau: O Filme, A Morte te dá parabéns, As Aventuras de Capitão Cueca continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

THOR Ragnarok



Sinopse: Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Fantasia, Aventura, Ficção científica – Duração: 2 horas e 11 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 3

15h30 – 3D Dublado

18h15 – 3D Dublado

21h00 – 3D Dublado

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

19h00 – 3D Dublado

Além da Morte



Sinopse: Na esperança de fazer algumas descobertas, estudantes de medicina começam a explorar o reino das experiências de quase morte. Cada um deles passa pela experiência de ter o coração parado e depois revivido. Eles passam a ter visões em flash, como pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que cometeram. Os experimentos se intensificam, e eles passam a serem afetados fisicamente por suas visões enquanto tentam achar uma cura para a morte.

Classificação: 14 anos (Não recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Suspense, Terror, Ficção científica – Duração: 1 hora e 49 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 1

17h00 – 2D Dublado

21h20 – 2D Dublado

Tempestade: Planeta em Fúria



Sinopse: A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de “Danny Boy”, este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson (Gerard Butler). Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max (Jim Sturgess). Três anos depois, quando a coordenação do “Danny Boy” está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é então convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração ao mesmo tempo em que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ficção científica, Ação – Duração: 1 hora e 49 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

16h50 – 3D Dublado

21h30 – 3D Dublado

Pica-Pau: O Filme



Sinopse: O travesso Pica-Pau está metido em mais uma de suas insanas brigas por território. Os inimigos da vez são o vigarista Lance Walters (Timothy Omundson) e sua namorada Vanessa (Thaila Ayala). Precisando de dinheiro, eles estão determinados a construir uma extravagante mansão na floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-Pau também mora no terreno e não pretende deixá-los em paz.

Classificação: 6 anos (Não recomendado para menores de 6 anos)



Gênero: Animação, Família, Comédia – Duração: 1 hora e 24 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 1

15h00 – 2D Dublado

As Aventuras do Capitão Cueca



Sinopse: Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore que mantém juntos, onde se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, super-herói por eles inventado. Ambos adoram se divertir na base de pegadinhas, especialmente em relação aos professores e ao rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

Classificação: 6 anos (Não recomendado para menores de 6 anos)



Gênero: Animação, Aventura – Duração: 1 hora e 29 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

14h50 – 3D Dublado

A Morte te dá Parabéns



Sinopse: Tree (Jessica Rothe) é uma jovem estudante que trata mal os meninos, desdenha das amigas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no dia do aniversário dela. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela “sobrevive”, ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, numa espécie de looping macabro, que termina sempre com a morte da garota. Repetir, seguidamente, o mesmo dia, por outro lado, dá a Tree a chance de investigar quem a está querendo morta e o porquê.

Classificação: 14 anos (Não recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Terror, Drama, Suspense – Duração: 1 hora e 36 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 1

19h15 – 2D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 24,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quinta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quinta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quinta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

Ou ligue para o CineMaxxi: (83) 3271-1324