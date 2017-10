DIÁRIO OFICIAL: Cantata de Natal de Guarabira passa a integrar calendário turístico da Paraíba

A Cantata de Natal da Igreja Congregacional de Guarabira agora integra oficialmente o calendário turístico da Paraíba. O Diário Oficial do Estado trouxe a publicação da Lei 11.001/2017, sancionada pelo Executivo Estadual. A propositura é da deputada estadual Camila Toscano (PSDB) e estabelece que o evento deve ocorrer sempre no dia 25 de dezembro.

“Essa é uma tradição do mês de dezembro em Guarabira. A cantata atrai centenas de guarabirenses e paraibanos de outros municípios à praça pública para assistir ao es petáculo. Por isso, apresentamos esse projeto para que a cantata seja incluída no calendário turístico da Paraíba”, destacou a deputada.

De acordo com a parlamentar, a cantata da Igreja Congregacional de Guarabira existe há mais de 11 anos. Antes, ela era realizada nas dependências da própria igreja, mas nos últimos anos vem sendo apresentando na praça Novo Milênio em decorrência do crescimento do público.

