“Por que advogar?”: UEPB sediará debate sobre a profissão de advogado

No dia 7 de novembro, nos turnos manhã e tarde, o Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira, sediará a palestra “Por que advogar? Um incentivo ao estudante”. Trata-se de uma iniciativa do Núcleo de Apoio ao Estagiário (NAE-OAB/PB), em parceria com o Centro Acadêmico de Direito do Centro de Humanidades (CH).

Em virtude do crescente entusiasmo da maioria dos estudantes de Direito pelos concursos e pela estabilidade da carreira pública, deixando a advocacia em segundo plano, o evento tem como objetivo ressaltar, por meio de uma abordagem realista, a importância de advogar. Para isso, serão debatidas diversas questões que norteiam a profissão de advogado, com destaque para os pontos positivos e negativos que entrecruzam tal campo de atuação.

Dentre outros palestrantes, a atividade contará com as contribuições e experiências do presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros na Paraíba (OAB/PB), Paulo Maia, e do presidente da OAB-Subseção Guarabira, Antônio Teotônio, que também é professor do Curso de Direito do CH. Os interessados podem efetuar a inscrição pela internet.

Os inscritos devem doar alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades beneficentes de Guarabira. Serão entregues certificados constando 10 horas/aula aos participantes.

Simone Bezerrill/Ascom-CH