No dia 27 de Outubro de 2017, pela manhã, foi inaugurado o busto da educadora Detinha Diôgo no pátio do Colégio da Luz. O evento contou com a participação de personalidades locais, ex-alunos, alunos, diretores e professores do colégio. Confira nas fotos a seguir como foi a cerimônia.

Do brejo.com