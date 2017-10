No dia 27 de outubro de 2017, a noite, no Teatro Geraldo Alverga, foi realizada a premiação das turmas do fundamental II que foram participantes do “Curta Cinema Luz 2017” promovido pelo Colégio da Luz na XXVIII Semana de Arte, Cultura e Esporte. Confira nas fotos a seguir como foi a edição do Curta Cinema Luz 2017 e sua premiação.

