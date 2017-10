Motociclista morre após perder controle e bater em barreira

De acordo com as informações, Carlos Antonio Rodrigues, era morador de Araruna (PB). Ele trafegava numa motocicleta quando teria perdido o controle da mesma, batido em uma barreira e caído no asfalto.

Ainda de acordo com as informações de populares, a vítima foi encontrada já sem vida as margens da rodovia. O socorro foi acionado, porém constatou o óbito.

A perícia também foi chamada para a realização das investigações que o caso requer. O corpo foi removido para o IML em Guarabira (PB).