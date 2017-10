Benjamin recebe título de cidadão por relevantes serviços prestados a Alagoa Grande

O deputado federal Benjamin Maranhão (SD) recebeu o título de cidadão Alagoa Grandense pelos relevantes serviços prestados ao município por meio de emendas parlamentares e apoio à população. A propositura, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, foi do vereador Fabiano Luz (SD). O prefeito Antônio Sobrinho também esteve presente à cerimônia realizada na última quinta-feira (26).

“Só tenho a agradecer o reconhecimento pelo nosso trabalho em prol da qualidade de vida da população. Nosso mandato é pautado pela busca de obras e recursos que possam dar mais qualidade de vida aos paraibanos. Tenho muito carinho pela população de Alagoa Grande, motivo de ainda mais felicidade por esse momento e esse reconhecimento”, destacou o deputado.

Uma das emendas destinadas por Benjamin para o município foi para construção da Unidade de Saúde na comunidade Morro do Cruzeiro. Além de recursos para a edificação, o deputado também foi responsável por recursos para a compra de equipamentos e custeio da unidade. Também foi por iniciativa do parlamentar que os 13 assentamentos existentes no município foram atendidos com ações de infraestrutura e apoio a agricultura familiar. “Agora vamos atender também a comunidade quilombola Caiana dos Crioulos”, comentou.

Benjamin aproveitou a ocasião para se colocar a disposição da população para trabalhar pela reabertura do Hospital Municipal, que está fechado há anos. “Sei que ainda falta muita coisa para mudarmos no Brasil. Passamos por dias conturbados na política, mas tenho esperança que com muito trabalho, vamos conseguir superar tudo isso. Estarei com as portas do meu gabinete sempre abertas para os paraibanos e em especial para meus novos conterrâneos de Alagoa Grande, que podem contar comigo para mais essa luta, que é fazer com que o hospital volte a funcionar e a atender quem mais precisa”, disse.