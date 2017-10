Vereadora de Mari-PB pede Rodoshopping para o município

A vereadora Valeska Magalhães (PT do B), da cidade de Mari, localizada na Zona da Mata paraibana esteve em uma audiência com o ministro do turismo, Marx Beltrão e o deputado Rômulo Gouveia, ela esteve acompanhada do seu esposo, o ex-vice prefeito José Jobson (Jobson da farmácia), onde a mesma pediu ao ministro a construção de um Rodoshopping na margem da PB-073 para atender a necessidade da população de Mari e da região.

Segundo Valeska, em Mari passa por dia, em média de 12 a 15 mil pessoas onde pode se tornar um ponto de referência da região e ainda vai beneficiar várias pessoas onde os agricultores e artesões poderão vender os seus produtos na sua própria cidade, declarou a vereadora Valeska Magalhães.

O repórter Carlos Alcides entrou em contato também com o ex-vice prefeito José Jobson e o mesmo respondeu que “se o Rodoshopping se instalar na cidade, sem dúvida vai ser de grande importância para os artesões da nossa cidade e da região, o qual eles irão poder mostrar os seus trabalhos artísticos em um local específico”, declarou Jobson.

Confira abaixo o ofício da solicitação:

Portal Umari