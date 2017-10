Serra da Raiz recebe o Raízes do Brejo – Rota Cultural no próximo fim de semana

Já tido como um dos principais produtos turísticos do Estado da Paraíba, o Raízes do Brejo-Rota Cultural, segue passando pelos Municípios da Região Turística do Brejo. Depois de passar por Belém, no início de outubro e seguir por Alagoinha, Duas Estradas e Lagoa de Dentro, o evento chega no próximo fim de semana no Município de Serra da Raiz, distante cerca de 130km de João Pessoa, numa região de serras e de clima ameno.

O evento vai acontecer de 03 a 05 de outubro, com Feiras de Gastronomia e de artesanato, desfile de Bandas Marciais e fanfarras, passeio ecológico, passeio ciclístico, apresentações culturais, shows musicais e muito mais.

A Programação começa na sexta (03) com alvorada, logo às 04h00, seguida de hasteamento dos pavilhões às 08hh00. A solenidade de abertura acontece às 19h00 no Ginásio da Escola Padre Emídio Fernandes, com a Orquestra Joaquim Menezes, Marcelo Lima e Antônia Pereira, apresentação teatral com o Grupo “Arte e Cultura” e Dança Cultural do Grupo do SCFV/CRAS. Os artistas locais irão se apresentar no palco do evento.

No Sábado (04) a programação conta com Exposição: Museu do Homem Serrano na Avenida Kennedy a partir das 09h00, desfile e apresentações das Bandas Marciais e Fanfarras das Escolas do Município, Feira Gastronômica e Feira de Artesanato a partir das 13h00, na Praça de Eventos, seguido de uma apresentação do Grupo de Artes Marciais do SCFV de Muay Thai Tradicional, apresentação dos Índios Potiguaras (Baia da Traição), ciranda de Roda – Grupo de Idosos “Pra Sempre Feliz” do SCFV e apresentação: Coral de Flautas e Música do SCFV. Às 17h00 será realizado um encontro Motociclístico. Às 19h00 se apresentam; o pastoril Adalto Ribeiro, Boi de Reis Mestre Ivanildo e o Grupo Folclórico Sanfony-Fest.

A partir das 22h00 tem shows com os Barbosas e Joãozinho Dantas e Banda Sete.

A programação se encerra no domingo (05) com a Santa Missa, às 08h00 na Igreja Matriz Senhor do Bom Fim. Às 09h30 tem o passeio Ecológico, passando pela “Loca da Nega” e Passeio Ciclístico com sorteio de 01 bicicleta. A programação ainda conta com a exposição do Museu do Homem Serrano às 10h00, na Av. Presidente Kennedy, s/n.

O encerramento acontece com uma atividade esportiva. Às 11h00 haverá um Torneio de Futsal, na quadra da EEEF Padre Emídio Fernandes.

O Raízes do Brejo é uma realização do Fórum do Turismo Sustentável do Brejo, com o apoio do Governo do Estado por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR), do SEBRAE e das prefeituras dos municípios que fazem parte da ação entre outras instituições.

Outras informações você encontra no www.raizesdobrejo.com.

Por Júnior Campos