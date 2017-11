Deputados aprovam projeto que isenta atletas da Paraíba de taxa em concursos

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou o projeto de Lei 1.098/2016, de autoria da deputada Camila Toscano (PSDB), que assegura aos atletas que moram na Paraíba e que representam o Brasil em competições internacionais, a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, organizados por órgãos ou entidades da administração pública estadual.

“Ao representarem o Brasil em competições internacionais, os atletas brasileiros prestam relevantes serviços à Nação, representando o nosso País lá fora. Encerrada a carreira desportiva do atleta profissional, o desamparo oficial se torna ainda mais grave. Por isso, apresentamos o projeto para garantir mais oportunidades a esses atletas”, explicou a deputada.

Para Camila, a isenção dos atletas das taxas de inscrição em concurso público se torna um reconhecendo pelos relevantes serviços prestados, bem como, oportuniza a chance na melhoria das condições de vida de cada um e incentiva novos jovens a seguir o caminho do esporte.

“Ao propor a criação da isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, observamos o grande fator social da proposta. As condições de vida de vários ex-atletas são deploráveis e muitos passam até mesmo por necessidades para sobrevivência. Esse projeto vai garantir oportunidades de, quem sabe, conseguirem ingressar no serviço público”, afirmou Camila.