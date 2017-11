MPPB promove concurso de fotografia

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) está promovendo o 1° Concurso de Fotografia “MPPB e Cidadania”, destinado a fotógrafos profissionais e estudantes universitários de todo o Estado. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (31) e está disponível no link http://arquivos.mppb.mp.br/ 2017_CONC_FOTO/ED-CONC-FOTO17. pdf

A iniciativa visa aproximar o Ministério Público Estadual da sociedade, promover maior conhecimento aos cidadãos sobre o trabalho desenvolvido pelas promotorias e procuradorias de Justiça e valorizar a produção artística e cultural.

O concurso prevê duas categorias: profissional e amador. Para participar, os interessados devem procurar informações sobre os valores, a missão e a atuação do MPPB nas diversas áreas (saúde, educação, meio ambiente, defesa do patrimônio público, patrimônio histórico, consumidor, infância e juventude, direito da família, combate à corrupção e à criminalidade, sistema carcerário, etc), para nortear a produção das fotografias, que deverão, necessariamente, conter legenda, explicando a relação com a instituição ministerial.

Por questão de segurança, estão proibidas fotos no interior dos órgãos do MPPB e promotorias de Justiça.

Os dez finalistas de cada categoria terão suas fotografias expostas numa mostra a ser realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa, no dia 14 de dezembro, em comemoração ao Dia Nacional do Ministério Público.

Apoio e premiação

O concurso promovido pelo MPPB tem o apoio do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e do Instituto de Educação Superior da Paraíba (Iesp). As duas instituições de ensino superior se comprometeram a custear a premiação que será paga aos três primeiros colocados de cada categoria. Ao todo serão R$ 9 mil em prêmios.

As inscrições online devem ser realizadas entre os dias 7 e 17 de novembro. Para validá-las o candidato deve, necessariamente, postar a fotografia no Instagram, com a hastag #MPPBeCidadania.

Confira a premiação

Categoria |Profissional Categoria Estudante (universitário) 1° lugar: R$ 3.000,00 2° lugar: R$ 2.000,00 3° lugar: R$ 1.000,00 4º ao 10° lugar: Menção honrosa 1° lugar: R$ 1.500,00 2° lugar: R$ 1.000,00 3° lugar: R$ 500,00 4º ao 10° lugar: Menção honrosa