MST e Sem Tetos interditam PB-073 entre Mari e Sapé

Integrantes do MST interditaram, na manhã desta quarta-feira (01), a rodovia PB-073, que liga as cidades de Mari a Sapé, no Brejo paraibano.

Motivo do bloqueio está relacionado a requisição de documentos das terras que estão sendo ocupadas por eles.

Os sem tetos do Pequena Vanessa, localizados as margens da rodovia, relataram que ninguém passa com destino a Sapé/João Pessoa e outras vias. Eles reivindicam melhorias em suas habitações e também a documentação de suas residências.

Wscom com Nordeste1