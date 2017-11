Policiais prendem dois irmãos e apreendem revólver em Guarabira

Policiais militares e civis deram cumprimento, na manhã desta quarta-feira (1º), a mandados de prisão de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Guarabira e prenderam, no Sítio Pirpiri, zona rural da cidade, dois irmãos. Com um deles, que que é acusado de homicídio, foram apreendidos um revólver calibre 38 e 15 munições. As prisões e a apreensão da arma foram feitas por policiais das guarnições do Núcleo de Inteligência e Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil.

De posse dos mandados, os policiais foram até o Sítio Pirpiri e encontraram, no interior de uma mercearia, o primeiro irmão a ser preso. Ao ser abordado, foi encontrado com ele, que tem 30 anos de idade, o revólver com seis munições. Na sua residência, havia mais nove munições, também de calibre 38. O irmão dele, que tem 28 anos, foi preso, mas na sua residência, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

EM CUITEGI – Na noite dessa terça-feira (31), policiais do Destacamento local receberam uma denúncia de que um homem estaria,com sinais visíveis de embriaguez alcoólica, dirigindo em alta velocidade. A guarnição esteve no local informado e identificou o condutor que realizou o etilômetro e foi constatado o consumo de bebida alcoólica. Ele foi preso e autuado em flagrante por embriaguez.

Assessoria