DER realiza nova operação tapa buraco e beneficia 513 km de rodovias

Operação vai até o dia 17 de novembro.

O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba iniciou nova operação tapa buraco contemplando 513,6 km de rodovias, do Litoral ao Sertão, com uma programação que foi iniciada nessa segunda-feira (30) e vai até o dia 17 de novembro pelas equipes técnicas das oito Residências Rodoviárias do órgão instaladas nas cidades de Sapé, Itabaiana, Solânea, Campina Grande, Sumé, Patos, Itaporanga e Cajazeiras.

Além de tapa buracos com mistura betuminosa, são executados outros serviços como limpeza da drenagem e sarjetas, renovação de placas, capina manual, colocação de sinalização vertical, roço e revestimento primário com adicionamento de material de primeira qualidade.

Ao destacar mais uma operação do Programa Estrada Segura, o diretor de Operações do DER, engenheiro Armando Marinho, assegurou que a orientação do governador Ricardo Coutinho e do engenheiro João Azevedo, da Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e da Tecnologia, é para executar os serviços dentro dos padrões exigidos de qualidade. Essa ação tem por objetivo fazer com que as rodovias estaduais permaneçam no ranking das melhores do Brasil, principalmente da região Nordeste, e, assim, garantir aos usuários conforto e segurança.

Nas regiões do Litoral, Brejo e Agreste as rodovias beneficiadas são as seguintes: PB-075 – Guarabira/Cuitegi/Alagoa Grande; PB-041 – Mamanguape/Rio Tinto; PB-057 – Guarabira/Araçagi/Itapororoca/Mamanguape; PB-071 – Entroncamento da BR-101/Jacaraú; PB-085 – Sertaozinho/Duas Estradas/Lagoa de Dentro/Pedro Régis/ Entroncamento da PB-071; PB-075 – Guarabira/Cuitegi/Alagoa Grande; PB-066 – Itabaiana/Mogeiro/Ingá/Itacoatiara; PB-066 – Ingá/BR-230; PB-032 – Pedras de Fogo/BR-101; PB-034 – BR-230/Alhandra/Cupissura/Caaporã; PB-082 – BR-230/Itabaiana (Una); PB-008 – Centro de Convenções/Farol do Cabo Branco; PB-090 – Ingá/Itatuba; PB-079 – Areia/Remígio; PB-105 -Remígio/Rua Nova; PB-111 – PB-105/Araruna.

Nas regiões do Cariri e Sertão, a operação contempla as rodovias PB-102 – Entroncamento da BR-104/Umbuzeiro; Vicinal – Cabaceiras/Sítio Tanques; PB-160 – Cabaceiras/Sítio Bravo; PB-248; PB-248-PB-210 – Amparo/Sumé; PB-214 – Sumé/Congo; PB-264 – Monteiro/Zabelê; Aeródromo de Monteiro (conserto de cerca); PB-251 – São Mamede/Div. PB-RN(Ipueira); PB-233 – Santa Luzia/Várzea; PB-221 – Santa Luzia/São José do Sabugi/Div.PB-RN; PB-275 – São José de Espinharas/ Entroncamento da BR-110: PB-293 – São Bento/Paulista/ Entroncamento da BR-427; PB-386 – Itaporanga/Boa Ventura; PB-386 – Boa Ventura/Diamante; PB-386 – Diamante/Ibiara; PB-368 – Igaracy/ Entroncamento da PB-382 (leito natural); acesso a Princesa Isabel/Div/PB-PE; PB-386 – Itaporanga/Conceição; PB-325 – Catolé do Rocha/Divisa PB-RN (Patú); PB-393 – Cajazeiras/São João do Rio do Peixe; PB-383 – Entroncamento da PB-391/Lastro; PB-393 – Brejo das Freiras/Poço José de Moura e PB-420 – Entr. da BR-230/Cachoeira dos Índios/ Entroncamento da BR-116.

Da redação com assessoria