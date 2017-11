Confira a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Remígio

Começa neste sábado (4) a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no município de Remígio, Brejo paraibano. A programação acontece até a próxima terça-feira (7), com várias atividades que estarão sendo realizadas no Ginásio o Geraldão.

No dia 4 acontecerão Oficinas de Aeromodelismo e Drone; dia 5 Oficina de Arduino (dispositivo funcional e fácil de programar, que serve para controlar um robô ou qualquer outro equipamento ou objeto, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores, bastante utilizado em Robótica); dia 6 e 7 Mostra Pedagógica das escolas das redes estadual e municipal de ensino com a temática “A Matemática Está em Tudo”.

Dia 7 também estará sendo realizada a exposição das Vitrines Tecnológicas de projetos do Programa Redes Digitais de Cidadania (Fapesq), projeto II Expohab Paraíba, com ideias para a construção consciente, pela Cehap, e o Laboratório de Ciências Aplicadas: Instalações Elétricas, Energia Solar, Agroecologia, da Secretaria de Estado da Educação e Centro de Energias Alternativas Renováveis da Universidade Federal da Paraíba.

Ainda no dia 7, será realizada a Oficina de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a Gestão e comercialização da Produção na Agricultura Familiar, que apresentará um Sistema de Informações Digitais para Apoio na Gestão e Comercialização da Produção Agroindustrial no Semiárido da Paraíba, com a profª Mônica Tejo Cavalcante (PAQTC-PB/UFCG).

A Semana Nacional de C&T da Paraíba teve início no dia 20 de outubro, em Bananeiras. A programação contou com atividades em João Pessoa, no Shopping Mangabeira (dias 22 e 23/10) e no Espaço Cultural (dia 24/10)); Campina Grande, durante a 14ª Fetech (de 27 a 29/10); Remígio, no Ginásio o Geraldão (de 4 a 7/11). Estará em Cabaceiras no dia 14 e encerrará em São Bento, no dia 23 de novembro.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado da Paraíba é uma realização do Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia e Fundação de Apoio à Pesquisa, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e prefeituras municipais.

