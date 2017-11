Reitoria da Universidade Estadual e Comando da Polícia Militar da Paraíba se reúnem para definir parcerias

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professor Rangel Junior, se reuniu na tarde desta sexta-feira (3) com o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), coronel Euller Chaves, com quem discutiu sobre parcerias entre as instituições. A reunião aconteceu no Câmpus da Instituição, em Guarabira, onde esta semana aconteceu um incidente entre uma professora do Curso de Direito do Centro de Humanidades (CH) e uma aluna policial militar.

Os representantes das instituições falaram sobre o problema ocorrido e fizeram questão de destacar que a situação já foi superada. Para eles, o mais importante tem sido a disposição da UEPB e da PM em fortalecer as parcerias entre ambas, uma vez que a ação conjunta da unidade educacional com a unidade de segurança só gera benefícios para a sociedade paraibana.

Conforme o reitor Rangel Junior, a perspectiva de ampliação da parceria entre Polícia Militar e Universidade Estadual engloba ações nos diversos câmpus e cidades onde a UEPB atua. O acordo prevê o desenvolvimento de atividades para aproximar os integrantes das instituições, a exemplo da oferta de especializações. Além disso, há a proposta de oferta de um curso de Direito Penal Militar, que a Universidade deve oferecer de forma pioneira no Estado.

A parceria também envolve ações acadêmicas institucionais de intercâmbio cultural, de formação para a cidadania e de esclarecimentos acerca dos papeis e das responsabilidades de todos os profissionais da Universidade e da Polícia Militar, bem como suas respectivas tarefas no processo educativo formativo.

O coronel Euller Chaves destacou que “houve uma grande repercussão sobre o fato, mas o caso está superado. Colocamos nossas posições acerca do episódio na discussão e ficou decidida essa parceria para engrandecer as duas instituições. Temos na educação e na segurança a esperança de dias melhores e quando esses dois campos estão em conflito a sociedade é quem perde”.

Para o reitor Rangel Junior, “o episódio serviu como registro de aprendizado coletivo e salientou que em hipótese alguma haverá de se confundir um fato isolado com o conjunto das instituições, as necessárias e enriquecedoras relações institucionais e as parcerias em prol do conjunto da sociedade que são desenvolvidas pela Polícia Militar e a Universidade Estadual da Paraíba, especialmente ao longo da última década”.

A reunião contou também com a participação do comandante do Policiamento Regional I, coronel Almeida Martins; do comandante do 4º Batalhão da PMPB, tenente-coronel Gilberto Felipe; do chefe adjunto do Departamento de Direito do Câmpus de Guarabira, professor Agassiz Almeida; do presidente da Associação de Docentes da UEPB, Nelson Junior; do vice-presidente da ADUEPB, professor Leonardo Soares; e da coordenadora do Diretório Central dos Estudantes (DCE) no Câmpus III, Nájila Martins.

