Corpo é encontrado amordaçado e amarrado em canavial de Sapé

Trabalhadores rurais encontraram na manhã deste domingo (5) o corpo de um homem em um canavial na zona rural do município de Sapé, Zona da Mata, a 42 km de João Pessoa.

Segundo informações, a vítima, que já havia sido preso por roubo, é conhecida apenas por Marconi.

Marconi apresentava várias perfurações e estava com as mãos amarradas e amordaçado com um blusão.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. A autoria do crime e os motivos são desconhecidos.

Fonte: ClickPB