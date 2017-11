Dupla suspeita de homicídio no brejo paraibano é presa

Polícias localizaram os suspeitos e a motocicleta utilizada durante a ação.

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil prendeu, na manhã da sexta-feira (3) os dois principais suspeitos de um homicídio ocorrido em Borborema, município localizada a cerca de 135 quilômetros de João Pessoa, no brejo paraibano. Em menos de 24 horas após o crime, ocorrido na noite da quinta-feira (2), as polícias localizaram os suspeitos e a motocicleta utilizada durante a ação criminosa.

Segundo o major J. Ferreira, comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, vítima e suspeitos eram conhecidos da polícia e disputavam o tráfico de drogas na região. “A própria vítima já tinha envolvimento com drogas, porte ilegal de arma de fogo e era suspeita de tentativa de homicídio”, disse. Na noite da quinta-feira, a vítima foi surpreendida pela dupla e morreu com disparos de arma de fogo, que ainda não foi encontrada.

Os acusados foram localizados pelas polícias no conjunto Nova Esperança, após levantamentos de informações e denúncias anônimas. Os dois homens detidos respondem na Justiça pelos crimes de lesão corporal, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Os acusados foram apresentados na delegacia de Serraria para os procedimentos cabíveis.

