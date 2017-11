Lojas virtuais antecipam Black Friday com descontos de até 90%

As liquidações da Black Friday já começaram em muitas das principais lojas online do Brasil. E já é possível encontrar descontos de até 90% na internet.

Para quem busca comprar celulares, eletrônicos e eletrodomésticos, o Walmart e a Amazon realizam o chamado “Esquenta Black Friday”, com descontos relâmpagos e ofertas que chegam a 60%, 70% e até 90%.

A C&A lançou nesta sexta-feira, 3, em seu site o “Liquida Black”, com descontos de 40% em celulares e de 60% em roupas e outros acessórios. O Submarino realiza o “Black Freaky novembro”, que promete devolver a diferença do valor da compra em dobro, caso o cliente encontre outra oferta mais barata no Black Friday. Além desta campanha, a loja virtual oferta vários descontos no site.

Lojas especializadas em tênis e material esportivo, como a Netshoes e World Tennis, ofertam descontos de 50% a 60% na internet.

As Lojas Americanas e Ricardo Eletro também já anteciparam os descontos do próximo dia 24 (data oficial do Black Friday no Brasil) para todo o mês.