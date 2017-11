Mulher é presa por maltratar o próprio filho em Guarabira

No centro de Guarabira, também neste sábado (4), os policiais militares foram informados de que uma mulher, com sinais visíveis de embriaguez, estaria maltratando uma criança em via pública.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade da denúncia e que se tratava de mãe e filho, um menino de aproximadamente 10 anos de idade. Os policiais, junto com o Conselho Tutelar, conduziram os dois até a delegacia.

OPERAÇÃO

Assim como acontece todos os sábados, policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram neste dia 4, sob o comando do major Guimarães, subcomandante do Batalhão, mais uma Operação Feira Segura na cidade de Guarabira.

A operação começa nas primeiras horas da manhã e tem como objetivo prevenir crimes contra comerciantes e consumidores que frequentam a tradicional feira, que atrai pessoas de toda a região do Brejo.

Com Ascom