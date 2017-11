“As chances são boas”, disse.

O vereador Wilson de Oliveira, presidente do PR de Guarabira, revelou, na última semana, que tem articulado o apoio do PMDB da cidade a reeleição do deputado federal Wellington Roberto (PR).

A articulação seria concretizada em caso de confirmação da possível saída do PMDB do deputado Veneziano Vital do Rêgo.

“As chances de Wellington ser apoiado por Roberto, Raniery, Fátima Paulino e todo grupo são boas”, disse o vereador para a rádio Cultura de Guarabira.

