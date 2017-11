Homem é preso por policiais do 4º BPM acusado de porte de entorpecente

Um homem foi preso por policiais da Rotam do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desse domingo (5), na cidade de Guarabira, acusado de porte de entorpecente. A guarnição comandada pelo Sgt Laelson realizava rondas rotineiras quando se deparou com um homem em atitude suspeita que, ao visualizar a aproximação dos policiais, tentou se desfazer de algo que estava com ele.

Os policiais militares se aproximaram e, ao realizarem a busca pessoal e no local, encontraram uma pequena quantidade de uma substância semelhante à maconha, que ele informou ser para consumo próprio, por se tratar de um dependente químico. Devido às circunstancias do fato, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil

EM ALAGOA GRANDE – No Conjunto Agnaldo Veloso Borges, os policiais da 2ª Companhia foram informados que um homem estaria de porte de uma arma branca danificando a placa de um posto de saúde. A guarnição comandada pelo Sd Alcântara esteve no local e comprovou os danos, então deu início às diligências.

O acusado foi localizado ainda nas proximidades e, depois de preso, foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por porte de arma branca, embriaguez, desordem e dano ao patrimônio público.

Assessoria/4º BPM