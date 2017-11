Idoso é preso acusado de estupro de vulnerável contra sobrinhas de 12 e 8 anos

Um homem de 61 anos de idade foi preso nesta segunda-feira (6), na cidade de Alagoa Grande, acusado de estupro de vulnerável praticado contra duas sobrinhas, de 12 e 8 anos de idade, que são irmãs. A prisão foi feita pela guarnição da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), composta pelo Cb Nascimento, Sd Dean e Sd Porfírio, comandada pelo Ten Diniz, e foi solicitada pela delegada da Polícia Civil, Maria Soledade, após confirmação do exame de conjunção carnal na menina de 12 anos.

O abuso teria ocorrido na última sexta-feira (3), no interior na lanchonete do acusado, onde ele teria molestado com os dedos a irmã mais velha e acariciado as partes íntimas da menor. Como a menina apresentou febre decorrente de uma infecção gerada pelas lesões, o fato chamou a atenção da mãe dela, que informou ao Conselho Tutelar.

Os conselheiros encaminharam as duas irmãs, que relataram que os abusos eram frequentes, para exames nesta segunda-feira. Eles inclusive chegaram a sofrer ameaças feitas pelo acusado, o que junto com o resultado do exame feito na menina de 12 anos, gerou a materialidade e a autoria para a prisão dele.

O acusado foi preso depois de várias diligências realizadas pelos policiais militares nas imediações da residência e da lanchonete que ele possui. Ele foi abordado quando chegava em casa e conduzido à delegacia, onde foi realizado o auto de prisão em flagrante delito.

Assessoria/4º BPM