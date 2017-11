Policiais do 4º BPM prendem e apreendem acusados de roubo em Juarez Távora

No início da madrugada deste domingo (5), entre as cidades de Juarez Távora e Alagoa Grande, policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam dois e apreenderam dois adolescentes, acusados de roubar duas jovens em Alagoa Grande. Os quatro residem na cidade de Esperança e entre eles, estava um casal de adolescentes de 16 anos de idade e outro casal maior de idade. Os aparelhos de telefone celular das vítimas foram recuperados e no veículo em que os quatro estavam, os policiais encontraram ainda uma pequena quantidade de uma substância semelhante à cocaína.

As guarnições comandadas pelo tenente Danilo, comandante da 2ª Companhia, e pelo cabo Adeângelo realizavam policiamento ostensivo e preventivo quando foram informados por uma das vítimas que quatro pessoas em um veículo Celta de cor azul teriam roubado o telefone dela e de uma amiga e que, em seguida, teriam fugido na direção de Juarez Távora.

Os policiais se dirigiram ao local indicado e, entre Alagoa Grande e Juarez Távora, localizaram o veículo e os quatro acusados. Antes da abordagem, eles jogaram os telefones das vítimas pela janela do carro, mas os policiais realizaram uma varredura e encontraram os objetos roubados. Os quatro foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Além da guarnição do Comando da 2ª Companhia, também participaram da ocorrência policiais da Rádio Patrulha de Alagoa Grande e Juarez Távora.

Assessoria/4ºBPM