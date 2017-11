Shopping Cidade Luz e Hidroformas fazem encerramento do Outubro Rosa. Veja vídeo e fotos!

O Shopping Cidade Luz realizou juntamente em parceria com a Academia Hidroformas, o encerramento da campanha Outubro Rosa. O evento contou com a presença de participantes da academia, clientes do shopping e convidados e teve a participação da Psicóloga e Auriculoterapeuta Raysa Albuquerque, a Odontóloga Dra. Sigrid Caraveta, a Nutricionista Materno Infantil Louise Cândido, a Mylla Martins da Soft Food e a nutricionista Stéfany Oliveira.

A campanha teve o apoio da FeelUp, Unopar, PortalMídia, brejo.com, CRYSPO, Maria Mel, Shopping Cidade Luz e SP Variedades. Confira nas fotos a seguir como foi o evento.

Do brejo.com