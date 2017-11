Confira os horários dos filmes no CineMaxxi Cidade Luz de 09 à 15 de novembro

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 09/11 à 15/11 de 2017. Os filmes: Big Pai Big Filho, THOR Ragnarok e Tempestade: Planeta em Fúria, continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Big Pai Big Filho



Sinopse: Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempojuntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Classificação: 6 anos (Não recomendado para menores de 6 anos)



Gênero: Animação, Família – Duração: 1 hora e 32 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 1

16h00 – 3D Dublado

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

19h30 – 3D Dublado

THOR Ragnarok



Sinopse: Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Fantasia, Aventura, Ficção científica – Duração: 2 horas e 11 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 3

16h10 – 3D Dublado

18h45 – 3D Dublado

21h20 – 3D Dublado

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

16h45 – 3D Dublado

Horários de Segunda à Domingo – Sala 1

17h50 – 3D Dublado

20h30 – 3D Dublado

Tempestade: Planeta em Fúria



Sinopse: A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de “Danny Boy”, este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson (Gerard Butler). Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max (Jim Sturgess). Três anos depois, quando a coordenação do “Danny Boy” está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é então convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração ao mesmo tempo em que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ficção científica, Ação – Duração: 1 hora e 49 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo – Sala 2

21h30 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 24,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quinta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quinta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quinta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

Fique sempre informado:

Siga o CineMaxxi Cidade Luz nas redes sociais:

facebook.com/cinemaxxicidadeluz

instagram.com/cinemaxxicidadeluz

Ou ligue para o CineMaxxi: (83) 3271-1324