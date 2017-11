Projeto Raízes do Brejo chega a Borborema nesta semana

A cidade de Borborema inicia, nesta sexta-feira (10), a sua participação no projeto Raízes do Brejo – Rota Cultural. O evento reúne outros sete municípios da região do Brejo paraibano e movimenta a cadeia da economia criativa, exaltando o talento de artistas regionais nas áreas de música, dança, teatro e artesanato, além de possibilitar aos turistas a visita a pontos turísticos da região.

Por estar próxima de cidades como Bananeiras, Solânea, Serraria e Pirpirituba, Borborema forma um roteiro bastante interessante para ser curtido durante dois dias. A cidade fica distante 132 quilômetros de João Pessoa e oferece um leque de opções de hospedagem, alimentação, bem como amplia ainda mais os atrativos turísticos, seja na área urbana ou rural.

A abertura do projeto começa às 19h20 em solenidade que vai ser realizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com a formação de mesa com autoridades convidadas e uma apresentação histórico-cultural da cidade, com Severino Ramalho Leite, historiador e ex-prefeito de Bananeiras. Em seguida haverá uma homenagem aos municípios que integram a Rota das Raízes.

Apesar da solenidade de abertura acontecer à noite, as atividades em Borborema começam logo às 8h, com oficinas de Teatro e Poesia, além de exposições de artes (Quadros e Maquetes) e de Artesanato. Haverá um show especial a partir das 20h com artistas locais no Palco do Evento, onde também estará instalada uma Feira Gastronômica.

No sábado (11), as atividades começam às 9h com uma apresentação histórico-cultural que acontecerá no Museu Municipal. A tarde, às 16h, ocorrerão apresentações culturais com artistas locais, no Palco do Evento. Em seguida será aberta a Feira de Gastronomia e Artesanato. A partir das 21h30 acontece o show de Kaoma Braz, também no Palco do Evento. Danny Xavier faz o show de encerramento da programação do dia.

A programação de domingo (12) começa às 6h com uma alvorada, nas Ruas da cidade. Às 7h30 será realizada uma missa de ação de graça na Igreja matriz da cidade. Às 9h será iniciada a Caminhada Ecológica, seguindo até o Túnel da linha férrea, com o Trio Pé de Serra. Haverá um encontro de bandas marciais às 15h no encerramento do projeto em Borborema.

Roteiros – A passagem do Raízes do Brejo Rota Cultural por Borborema revela um modelo de compartilhamento de roteiros pelas cidades circunvizinhas. Os turistas, neste final de semana, além da programação cultural da cidade, podem visitar locais como o Túnel da Great Western – obra de um túnel em curva -, que fica em Bananeiras, a 4 quilômetros, ou a Cachoeira do Roncador, distante a 8 quilômetros.

Antes de Borborema, a Rota Cultural passou por Belém, Alagoinha, Duas Estradas e Lagoa de Dentro. O roteiro ainda está previsto para cruzar as cidades de Serra da Raíz, no próximo final de semana, e Pilõezinhos, fechando a programação deste ano do projeto, que contempla visitação a engenhos, casarões, estações e linha férreas, museus, oficinas, feiras de gastronomia e artesanato, shows, além de passeios a cachoeiras e trilhas ecológicas.

Secom-PB