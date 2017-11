Shopping Cidade Luz sedia Feira Beleza e Estética do Brejo Paraibano

Confira tudo que vai acontecer na programação da Feira Beleza e Estética do Brejo Paraibano.

Programação:

Dia 11/11 – Encontro de Empretecos e Empresários

Sala do Cinemaxxi

16h – Palestra: Revivendo as CCES

Com Renato Santos, consultor do Empretec

17h – Palestra: Criativo, Eu?

Com Caio Viana, BEHI, Ideias & Negócios

Sala Linda de Viver

19h – Oficina: Maquiagem

Com Carmem Rejane, Mikalena Cosmetic Express

Sala Bela Dona

19h – Motivação e autoestima para o crescimento pessoal e profissional

Com Roberto Braga, consultor do Sebrae

Dia 12/11 – Feira Beleza e Estética do Brejo Paraibano

Sala do Cinemaxxi

09h – Workshop: Penteados para festa

Com Gilda Ferrer

14h – Workshop BioExtratus: Corte e Visagismo

Com Tony Morais

19h – Workshop: Penteados para festa

Com Gilda Ferrer

Sala Linda de Viver

09h às 12h e 14h às 17h – Design de Sobrancelhas

Com Lalá Depilações

19h às 22h – Unhas em Acrílito Vitral

Com Patroa Nails

Sala Bela Dona

09h às 12h e 14h às 17h – Explosão de Cores

Com Cláudia Guimarães

19h às 22h – Barber Coaching: Tendências de Cortes Europeu e Americano

Com Felipe Sevilha

Dia 13/11 – Feira da Beleza e Estética do Brejo Paraibano

Sala do Cinemaxxi

9h às 12h – Barber Coaching: Tendências de Cortes Europeu e Americano

Com Felipe Sevilha

14h – Workshop BioExtratus: Técnicas de mechas e penteados

Com Neiva Pena

19h às 22h – Workshop: Unhas em gel frio

Com Patroa Nails

Sala Linda de Viver

09h às 12h e 14h às 17h – Alongamento e tendências nail arte nacional e internacional

Com Sâmia Lima

19h às 22h – Maquiagem Social

Com Anairana Make Up

Sala Bela Dona

09h às 12h – Unhas carga dupla e decoração (aquarela, pedraria, carimbo, película)

Com Patroa Nails

14h às 17h e 19h às 22h – Técnicas da academia

Com Tony&Guy Londres by Sr. & Sra. Barber

22h – Encerramento

