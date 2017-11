Adolescente de 15 anos é apreendido com moto roubada, em Araçagi

Um adolescente de 15 anos de idade foi aprendido por policiais do Núcleo de Inteligência e Rotam do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na tarde deste domingo (12), na cidade de Araçagi. Com ele foi apreendida uma moto Honda CG 125 Fan de cor preta e placa OEY 2815, de Guarabra-PB, que possui restrição de roubo ou furto.

Os policiais do Núcleo de Inteligência tomaram conhecimento, através de denúncias, que o adolescente infrator estaria circulando com uma moto roubada e que ele, que reside no Bairro Nordeste 1, em Guarabira, teria ido à cidade de Araçagi para vender a moto.

Com o apoio da Rotam, os policiais se deslocaram para Araçagi, onde a moto foi localizada, assim como o adolescente. Os dois foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Ascom/4º BPM