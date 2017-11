Araruna, Pirpirituba e Serra da Raiz na região são os municípios que menos gastam com combustíveis, diz TCE-PB

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) disponibilizou uma nova ferramenta de transparecia para o cidadão, o Sagres Combustível, que aponta a eficiência das despesas municipais com combustível de 2008 a 2017. O cálculo é definido a partir dos gastos com aquisição de combustível e as necessidades dos municípios. Veja lista ao final da matéria.

A pesquisa do TCE, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mostra um levantamento de quanto cada município gastou com combustível e distâncias percorridas. As necessidades por combustível dos municípios paraibanos decorrem principalmente das áreas de educação (transporte de estudantes) e saúde (deslocamentos para atendimento hospitalar/ambulatorial).

Constam como os municípios mais eficientes no gasto de combustíveis Pombal, Patos, Igaracy, Pedra Lavrada, Remígio, Araruna, São Sebastião de Lagoa de Roça, Campina Grande, Sapé e Bayeux.

O presidente André Carlo Torres explicou, ainda, que o estudo mostra a participação da despesa não estruturada. “Muita despesa com combustível não vem no elemento combustível. Então os professores utilizaram a linguagem avançada de computador e conseguiram ler as notas de empenho, e nas notas de empenho tem a discriminação do combustível, se é gasolina, se é álcool, se é óleo diesel, e a partir de um trabalho estatístico o sistema lê não somente o que está no elemento de despesa próprio, mas também o que está em serviços de terceiros, por exemplo, pessoa jurídica, mas que é também combustível”, explicou.

Na posição 198 o município de Araruna, até o momento no ano de 2017 é o município mais eficiente da região, Riachão aparece na posição 145, Cacimba de Dentro figura na posição 85 e Tacima na posição 39.

Segue o ranking dos dez municípios com maiores despesas com combustíveis: São Bento (R$ 1,5 milhão), Cruz do Espírito Santo (R$ 1,3 mi), Ingá (R$ 1,2 mi), Sousa (R$ 1,2 mi), São João do Rio do Peixe (R$ 1,1 mi), Guarabira, Caaporã e Riacho dos Cavalos, na ordem de R$ 1 milhão, cada.

