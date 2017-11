Policiais recuperam moto e objetos roubados de residência na região

Os objetos roubados de uma residência e a moto utilizada para a prática do crime foram recuperados por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia MIlitar) na noite desse sábado (11), no Sítio Quirino, zona rural da cidade de Juarez Távora. Os dois acusados, que tentaram roubar outra moto, ao avistarem a aproximação dos policiais conseguiram fugir adentrando em um matagal e, apesar das diligências, não foram localizados.

A ocorrência teve início quando os policiais foram chamados para atender ao roubo a uma residência na zona rural. A guarnição comandada pelo sargento Paiva se dirigia até o local quando, no trajeto, se deparou com os dois homens tentando roubar outra moto. Ao avistarem a viatura, eles conseguiram fugir abandonando os objetos roubados e a moto Fan de cor preta usada no roubo da residência. A moto e os objetos recuperados foram levados à delegacia.

Ainda em Juarez Távora, no Conjunto Vila Nova, um homem foi preso em flagrante, também pela guarnição comandada pelo sargento Paiva, acusado de lesão corporal. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimento legais e a vítima foi socorrida para o hospital.

EM CUITEGI – Depois de levantamento feitos pelos policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM, o acusado foi encontrado próximo da sua residência, no Bairro Santo Antônio, e ao ser abordado e questionado sobre uma arma que possuía, ele confessou. A guarnição foi até a residência e encontrou a arma de fabricação caseira, que ele informou ter encontrado quando retornava do Sítio Umaré e resolveu guardar. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Assessoria/4º BPM