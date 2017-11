Primeiro dia da Feira de Beleza e e Estética do Brejo Paraibano no Shopping Cidade Luz

Confira como foi o primeiro dia da Feira de Beleza e Estética do Brejo Paraibano realizado no Shopping Cidade Luz e idealizado pelo Sebrae Guarabira.

DIA 11/11 – ENCONTRO DE EMPRETECOS E EMPRESÁRIOS

Sala do Cinemaxxi

16h – Palestra: Revivendo as CCES

Com Renato Santos, consultor do Empretec

17h – Palestra: Criativo, Eu?

Com Caio Viana, BEHI, Ideias & Negócios

Sala Linda de Viver

19h – Oficina: Maquiagem

Com Carmem Rejane, Mikalena Cosmetic Express

Sala Bela Dona

19h – Motivação e autoestima para o crescimento pessoal e profissional

Com Roberto Braga, consultor do Sebrae

Confira toda a programação. Clique aqui

Do brejo.com