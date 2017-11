Moradores do Cidade Madura de Guarabira participam de mais uma sessão de cinema

Nesse final de semana, os idosos que residem no condomínio Cidade Madura, em Guarabira, assistiram a mais um filme na sessão de cinema promovida pelo Sgt. Luiz, da GMR (Guarda Militar da Reserva) do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar). O filme exibido no último sábado (11) foi Noé, que relata a história da missão recebida por ele de construir a arca para abrigar os animais durante um dilúvio que iria acabar com a vida na Terra.

A ideia de oferecer sessão de cinema para os idosos que residem no Cidade Madura partiu do próprio policial militar, que trabalha no local. Entre os filmes já exibidos, estão a comédia “Quem encontra um amigo, encontra um tesouro”, “De pai para filho”, que conta a vida de Luiz Gonzaga, e “O Auto da Compadecida”, história escrita por Ariano Suassuna.

Além de gostar muito de filmes e possuir os equipamentos que utiliza para a projeção dos filmes, o Sgt Luiz viu nas sessões de cinema uma oportunidade de lazer e socialização para os moradores do Condomínio Cidade Madura.

O condomínio Cidade Madura de Guarabira possui 40 residências e foi criado pelo Governo do Estado para promover acesso à moradia digna e adequada às necessidades das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade.

Assessoria/4º BPM