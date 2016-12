Deputado Raniery Paulino e esposa anunciam o nascimento do novo filho

JOÃO PESSOA (PB) – O deputado Raniery Paulino e a esposa Poliana Santos anunciaram o nascimento de um novo herdeiro. Trata-se de Raniery Filho. A criança nasceu com saúde para dar e vender nesta quinta-feira (29), às 19h26, no Hospital da Unimed em João Pessoa.

Raniery Filho vem se juntar as irmãs, Maria Alice e Maria Eliza, também filhas do casal Raniery/Poliana Paulino. Após o parto, o deputado fez questão de ser fotografado segurando a nova cria ainda dentro da sala de parto.

Nas redes sociais, pelo menos depois das 19h desta quinta-feira (29), o assunto mais comentado era o nascimento do filho do deputado Raniery. Até a avó, a ex-prefeita Fátima, saudou o neto agradecendo a Deus e a Nossa Senhora pela vinda do novo integrante da Família Paulino.

Os manifestos de parabéns, que encheram as redes sociais acerca do nascimento de Raniery Filho, foram agradecidos pelo próprio deputado, em seu nome e no da esposa Poliana Paulino. Quem também vibrou com a vinda do neto foi o ex-governador Roberto Paulino.

Do FatoaFato.com