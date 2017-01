Programação de férias na Bica, em João Pessoa, começa nesta terça

Começa nesta terça-feira (3) a programação de férias do Parque Arruda Câmara, a Bica, em oão Pessoa. Entre as atrações estão teatro de fantoche, ecocine, oficinas, jogos ecológicos, brincadeiras e trilhas na mata e sensorial. Além disso, é possível fazer a tradicional visita aos animais e brincar nos parques do local.

As atividades são coordenadas pelo setor de educação ambiental e pretendem divertir enquanto chamam a atenção dos visitantes para a importância da preservação do meio ambiente.

A programação segue até o dia 30, acontece nos dois turnos e todas as atividades são gratuitas e os interessados devem procurar os educadores ambientais antes do horário programado para começar cada atração.

A Bica, localizada no bairro do Roger, funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entradas custando R$ 2, sendo que crianças até 7 anos e idosos não pagam.

Veja a programação completa

Manhã – das 9h às 10h30

Terça – trilha da mata com pegada ecológica

Quarta – Bate Papo Animal

Quinta – Trilha sensorial

Sexta – ‘Vamos despoluir o mar’

Sábado – Trilha sensorial

Domingo – Jogos ecológicos: jogos da velha e da memória com animais em extinção

Tarde – das 14h30 às 16h

Terça – Oficina rebrotar: cultivando sobras de legumes

Quarta – Ecocine e ‘Vamos despoluir o mar’

Quinta – Jogos ecológicos

Sexta – Teatro de fantoches

Sábado – Jogos: dominó ‘Que bicho sou eu?’ e oficina de origami ‘Marca Página Animal’

Domingo – Jogos ecológicos: jogo da memória com animais em extinção

Da Secom-PB via G1 PB